Arresto cardiaco in fabbrica, muore in ospedale

Tragedia sul lavoro, questa mattina, alla Sbe di Panzano di Monfalcone. Un operaio di sessant’anni è deceduto a causa di un malore improvviso che lo ha colpito poco dopo l’inizio del turno di lavoro.

L’uomo ha accusato un infarto subito dopo aver preso servizio. I primi a prestare soccorso sono stati i colleghi, che hanno immediatamente attivato la catena dei soccorsi. In via dei Bagni è intervenuto il personale sanitario: non essendo disponibile l’automedica, è stato fatto atterrare l’elisoccorso.

Nonostante le prolungate manovre di rianimazione, l’operaio non ha mai ripreso coscienza. La morte è stata dichiarata una volta raggiunto l’ospedale Cattinara di Trieste.