Tragedia sul lavoro, questa mattina, alla Sbe di Panzano di Monfalcone. Un operaio di sessant’anni è deceduto a causa di un malore improvviso che lo ha colpito poco dopo l’inizio del turno di lavoro.
L’uomo ha accusato un infarto subito dopo aver preso servizio. I primi a prestare soccorso sono stati i colleghi, che hanno immediatamente attivato la catena dei soccorsi. In via dei Bagni è intervenuto il personale sanitario: non essendo disponibile l’automedica, è stato fatto atterrare l’elisoccorso.
Nonostante le prolungate manovre di rianimazione, l’operaio non ha mai ripreso coscienza. La morte è stata dichiarata una volta raggiunto l’ospedale Cattinara di Trieste.
Arresto cardiaco in fabbrica, muore in ospedale
Tragedia sul lavoro, questa mattina, alla Sbe di Panzano di Monfalcone. Un operaio di sessant’anni è deceduto a causa di un malore improvviso che lo ha colpito poco dopo l’inizio del turno di lavoro.