Arresto cardiaco mentre si allena, rianimato dai passanti guidati dalla Sores

Si è accasciato, colpito da un arresto cardiocircolatorio, mentre si stava allenando. Momenti di paura, oggi pomeriggio a Piedim, in comune di Arta Terme, sulla sp23. Ad accorgersi di quell’uomo, un sessantenne del posto, a terra, incosciente, sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Al telefono un infermiere della Sores ha guidato gli stessi astanti nella prime manovre di rianimazione. Arrivata l’ambulanza da Tolmezzo, il runner è stato defibrillato una sola volta. Riattivata la circolazione, il 60enne ha ripreso a respirare spontaneamente. Dopo essere stato affidato al personale dell’elisoccorso, è stato condotto in volo all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi.