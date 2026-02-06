  • Aiello del Friuli
venerdì 6 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Arresto cardiaco nello studio legale, gravissima una 41enne
Crescita record per Trieste Airport
Udine e Resistencia: rinnovato il Patto di Amicizia siglato nel 1978...
Carceri, Delmastro: ricette del passato sono state fallimento
UIL Friuli Venezia Giulia, completata la regionalizzazione delle strutture
Carta di Lorenzo, Pozzo: “È il grande progetto per la cultura...
FESR 2021-2027, la Regione rafforza il social housing: 11 milioni per...
Risorse forestali: 3,1 mln per nuovi impianti arborei in Fvg
“Ci sono movimenti sospetti nel suo conto”: truffato un 38enne
A Udine una masterclass sull’Intelligenza Artificiale per la vita quotidiana
Cronaca

Arresto cardiaco nello studio legale, gravissima una 41enne

Tre scariche del defibrillatore, il cuore è ripartito.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Tre scariche del defibrillatore, dopodiché il suo cuore è ripartito. Ma le sue condizioni sono gravi, tanto che una donna di 41 anni è stata condotta all’ospedale Santa Maria degli Angeli in codice rosso.

Alle 15.30 di oggi si sono vissuti attimi di apprensione in uno studio legale di corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Pordenone. La donna era da poco salita nello studio quando si è accasciata. Colta da un arresto cardiaco. Immediata la richiesta d’intervento alla Sores: in cinque minuti sono arrivate automedica e ambulanza. Il personale medico ed infermieristico ha rianimato la donna, il cui cuore è ripartito – dopo tre scariche del defibrillatore – alle 15.57.

