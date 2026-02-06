Arresto cardiaco nello studio legale, gravissima una 41enne

Tre scariche del defibrillatore, dopodiché il suo cuore è ripartito. Ma le sue condizioni sono gravi, tanto che una donna di 41 anni è stata condotta all’ospedale Santa Maria degli Angeli in codice rosso.

Alle 15.30 di oggi si sono vissuti attimi di apprensione in uno studio legale di corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Pordenone. La donna era da poco salita nello studio quando si è accasciata. Colta da un arresto cardiaco. Immediata la richiesta d’intervento alla Sores: in cinque minuti sono arrivate automedica e ambulanza. Il personale medico ed infermieristico ha rianimato la donna, il cui cuore è ripartito – dopo tre scariche del defibrillatore – alle 15.57.