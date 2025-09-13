Arresto a Fiumicello, 61enne trovato con due pistole e cocaina

Un italiano 61 anni, originario di un’altra regione, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per possesso illegale di armi e detenzione di cocaina. L’uomo è stato fermato a Fiumicello e trovato in possesso di due pistole e 40 grammi di droga. L’operazione è scattata martedì scorso, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, aveva cercato, invano, di dileguarsi a bordo della propria auto.

Durante la successiva perquisizione, nel bagagliaio del veicolo, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, carica con 8 proiettili. Nel Bed and Breakfast in cui alloggiava, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una seconda pistola Beretta calibro 7.65, anche questa detenuta illegalmente, oltre a 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 7.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 61enne è stato arrestato e si trova ora in custodia cautelare in carcere, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari.