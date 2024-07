Udine: arrestato spacciatore con 20 grammi di cocaina, ferito un agente

Un cittadino pakistano di 34 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Durante un controllo nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, gli agenti hanno notato il sospetto che, in modo circospetto, si allontanava a piedi con un marsupio in mano. Alla vista degli agenti, l’uomo ha lanciato il marsupio e ha tentato la fuga, colpendo al volto uno degli agenti. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Nel marsupio sono stati trovati 20,6 grammi di cocaina suddivisi in quattro involucri e 270 euro in banconote di vario taglio. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. L’agente ferito è stato soccorso e refertato con 8 giorni di prognosi per le lesioni riportate.