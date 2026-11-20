Biscotti e grissini per consentire a chi ha commesso un errore di trovare una nuova strada. La cooperativa sociale di comunità Des Friûl di Mieç ha presentato il progetto BonDes realizzato con il Carcere del Coroneo e il Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio di Udine e attraverso il quale i detenuti produrranno prodotti da forno che poi saranno in vendita nei negozi della regione di Coop Alleanza 3.0.

Si parte con una raccolti fondi per arrivare a 27 mila euro per coprire l’avvio della produzione nei laboratorio di panificazione e pasticceria dell’istituto, dove da diversi anni la cooperativa collabora ai corsi di formazione assieme al Centro Micesio.