Arriva la terza edizione di “Segnali dal clima in Fvg”

“Segnali dal clima in Fvg”, è questo il nome della pubblicazione di Arpa per racontare come sta mutando il clima in regione con gli effetti e le ricadute ma anche le azioni per affrontarli. La Regione e l’Agenzia hanno prestato la nuova edizione del volume in stile magazine con immagini e oltre 40 articoli di autori che operano in enti come Ogs, Cnr e le università.

L’assessore all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato che «Eventi climatici estremi si sono sempre verificati nel corso della storia, ma oggi, anche nella nostra regione, si manifestano con maggiore frequenza. A fronte di ciò, come Amministrazione stiamo attuando una serie di interventi mirati alla prevenzione, alla mitigazione e all’informazione. Questa pubblicazione, riconosciuta a livello internazionale, contribuisce a descrivere in maniera scientifica, ma con un linguaggio semplice, lo stato dell’ambiente e del clima in Fvg».

Giunto alla terza edizione, il volume liberamente scaricabile dal sito Arpa, si arricchisce che tre nuove analisi: il verde, nelle sue molteplici declinazioni, la fauna selvatica e la salute umana con approfondimenti sulla psicologia ambientale, sull’alimentazione sostenibile e sui consumi energetici futuri per la climatizzazione domestica.