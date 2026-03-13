Arriva Udine, Capozzi (M5S): “Urgono interventi strutturali”

In merito alla carenza di autisti in provincia di Udine, l’amministratore delegato di Arriva Udine Diego Regazzo aveva rivendicato a febbraio l’assunzione di 38 nuovi autisti, promettendone altri 30 nei prossimi mesi. Anche la Regione nelle ultime settimane si era attivata, organizzando un recruiting day fissato il 31 marzo a palazzo Antonini Belgrado con 76 posizioni disponibili in tutto il Friuli Venezia Giulia.
Misure che la consigliera regionale del M5S Rosaria Capozzi giudica insufficienti senza un intervento sulle retribuzioni. Proprio la pentastellata, presente stamattina al picchetto davanti alla Stazione Ferroviaria, ha definito la situazione “sempre più grottesca”, mettendo in dubbio l’efficacia dei tre milioni stanziati dalla Regione: “fondi – spiega – che rischiano di trasformarsi in una misura tampone destinata a esaurirsi senza lasciare nulla di permanente”.