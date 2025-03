Arriva Udine, Capozzi: “Saltate 1442 corse a febbraio”

Un totale di “1442 corse saltate nel solo mese di febbraio” per una situazione “di oggettiva e drammatica difficoltà dell’azienda”. E’ quanto sostiene la consigliera regionale del Movimento Cinquestelle Rosaria Capozzi relativamente ai servizi-autobus forniti da Arriva Udine, che la stessa consigliera ricorda essere partecipata per il 21% dal Comune e per l’8% dalla Regione. E all’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante si rivolge Capozzi in un’interrogazione: “L’intenzione della Giunta Fedriga – sottolinea la consigliera – è quella di venire incontro alla società con una riprogrammazione delle corse. Facendone meno, ne salteranno ovviamente meno. Peccato, però, che il contratto

stipulato preveda l’aumento delle corse per potenziare il servizio, e non il contrario”. Capozzi prosegue: “Scopriamo che nel corso del mese di febbraio sono saltate in tutto 1.442 corse ed è la stessa Giunta regionale ad ammettere che, in certe giornate, 1 corsa su 10 non è stata effettuata. Nel mese di febbraio ci sarebbero state giornate in cui gli autisti a disposizione sarebbero stati 111 in meno rispetto all’organico del 2021. Chiediamo chiarezza”. A risponderle è l’assessore Amirante: “Mi domando cosa hanno fatto i Cinquestelle per il contratto collettivo degli autisti oltre al reddito di cittadinanza. La responsabilità non è certo della Regione: le altre società non hanno lo stesso problema”.