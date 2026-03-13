Arriva Udine, “Più del 70% degli autisti ha incrociato le braccia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più di sette autisti su dieci di Arriva Udine hanno incrociato le braccia questa mattina, lasciando inevitabilmente a piedi diversi utenti. A riferire i primi dati sullo sciopero del trasporto pubblico locale, a Udine e in provincia è stata la stessa Associazione Sindacale (ASI-AU) organizzatrice che riferisce che la protesta nel pomeriggio a livello urbano ha raggiunto un’adesione vicina al 90% .

Al cuore della protesta una questione che si trascina da due decenni. “Il personale ha scioperato affinché siano riconosciute le indennità di secondo livello ormai ferme da vent’anni”, spiega Marco Vatri, segretario di ASI-AU. “Le indennità non sono adeguate e ci sono difficoltà anche lavorative.” Fuori dai microfoni, gli scioperanti raccontano di fare anche 30-40 ore di straordinari al mese, in parte proprio per sopperire alla cronica carenza di colleghi. Una qualità della vita che spinge sempre più persone a cercare altre mansioni: proprio oggi un autista con trent’anni di anzianità ha rassegnato le dimissioni per cercare non un salario più alto ma un lavoro meno stressante.

Il quadro interno dell’azienda è critico, anche senza citare il rischio aggressioni. Arriva Udine conta circa 400 conducenti — numero difficile da quantificare con precisione, viste le assunzioni, i contratti interinali e i continui avvicendamenti — ma mancherebbero all’appello circa 70 figure.

Arriva Udine non ci sta e definisce lo sciopero di dubbia legittimità: una protesta “proclamata da un’organizzazione non riconosciuta e incapace” secondo l’azienda di produrre “alcuna utilità concreta.”