Arriva un nuovo giudice al Tribunale di Pordenone

Si amplia la pianta organica del Tribunale di Pordenone, con l’arrivo di un nuovo giudice. Lo rende noto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“L’aggiunta di un giudice a pieno organico è un risultato che ho cercato e perseguito con determinazione – aggiunge Ciriani – L’ampliamento della pianta organica – spiega – si è reso necessario per varie motivazioni, fra cui l’aumento della competenza territoriale conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e il rapporto svantaggioso tra popolazione residente e magistrati. Far lavorare al meglio il nostro tribunale è fondamentale per dare risposte concrete ai nostri cittadini. Adesso – conclude Ciriani – siamo tutti impegnati affinchè l’assegnazione arrivi in tempi brevi”.