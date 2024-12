Arrivano i bidoni smart in sei zone di Udine

Passo in avanti a Udine verso una città più smart e sostenibile. A fine febbraio 2025, il capoluogo friulano lancerà il progetto sperimentare pensato per migliorare la gestione dei rifiuti nei grandi condomini e nelle aree densamente abitate, dove il servizio ‘Casa per Casa’ – lanciato nel 2020 – ha causato diversi disagi.

Per quattro mesi, 1.500 famiglie testeranno il servizio “Casa per Casa Smart” che Net avvierà posizionando nuovi cassonetti dotati di sensori, riconoscimento utente e alimentazione solare. Le campane intelligenti sostituiranno temporaneamente gli attuali bidoncini in sei zone della città, ovvero piazzale Cella, via Malborghetto, via Mantova, via Val Saisera, piazzale Chiavris, via Chisimaio, via M. Misani e via Podgora.

“Un passo decisivo verso un futuro più sostenibile”, ha riferito il presidente di Net Claudio Siciliotti. Il sistema, infatti, attraverso le tecnologie avanzate di “Genius 5.0”, sarà in grado di monitorare i flussi dei rifiuti e adattare i percorsi di raccolta. Un’innovazione che oltre a ottimizzare la raccolta separata, ridurrà le emissioni di CO2 e migliorerà l’efficienza operativa. “Il nostro obiettivo è migliorare il servizio di conferimento rifiuti, ottimizzare i percorsi di raccolta e, soprattutto, incrementare i livelli di raccolta differenziata – ha spiegato l’Assessora all’ambiente e rifiuti del Comune di Udine Eleonora Meloni – andando incontro a specifiche esigenze della cittadinanza. Stiamo lavorando per una Udine che guarda al futuro con un approccio responsabile e innovativo, puntando a un sistema efficace che permetta ai cittadini di fare la differenza per preservare l’ambiente. L’obiettivo – conclude Meloni – sarà estendere il servizio ai grandi condomini e gruppi di condomini privi di spazi adeguati al porta a porta, con un occhio anche al centro storico”.