Arrivato l’inverno, neve in montagna e bora forte a Trieste

Non si attenua il maltempo che da ieri mattina sta interessando tutta la regione.

Tutte le località montane sono innevate e si apprestano a vivere il vero primo week dell’anno con la neve, anche se gli impianti di risaliti sono chiusi.

A Trieste e sulla costa soffia forte la bora forte con raffiche che hanno raggiunto la punta di 119 chilometri all’ora, alle 7 di stamattina. Si segnalano cadute di rami e di qualche albero e la chiusura al transito della Strada del Boschetto e del Viale al Cacciatore.

Un leggero miglioramento delle condizioni meteo è previsto per domani.