In arrivo bonus e tredicesime, ma calano le spese destinate ai regali

Una platea di oltre 790 mila corregionali percepirá nei prossimi giorni l'agognata tredicesima. I primi a riceverla saranno i 356mila pensionati residenti in regione, che da lunedì vedranno accreditato sul conto corrente la mensilità aggiuntiva. Entro Natale, invece, la riceveranno anche i 435mila dipendenti pubblici e privati. Secondo le stime elaborate dalla CGIA di Mestre, l'ammontare della mensilità natalizia, al netto delle imposte, sarà di un miliardo di euro. Ovvero 98 milioni di euro in più rispetto al 2023. Un aumento dovuto sia ai rinnovi di alcuni contratti nazionali, che all'incremento dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

A rallegrarsi per la gratifica natalizia, però, sarà anche il fisco che beneficerà di 347 milioni di gettito Irpef. Pertanto, al lordo delle tasse, l’Inps, le Amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati del Fvg dovranno erogare per questa mensilità aggiuntiva complessivamente 1,4 miliardi di euro.

Ma in arrivo nei prossimi giorni ci sono anche i 100 euro del bonus natalizio, che in regione interesserà almeno 115mila lavoratori dipendenti (Questa novità, introdotta dal governo Meloni, interessa solo i lavoratori con redditi medio-bassi ed è riservata a chi ha un reddito complessivo non superiore a 28mila euro, la presenza di almeno un figlio a carico e un’imposta lorda su redditi di lavoro dipendente con un importo non superiore alle detrazioni da lavoro spettanti). Sempre a dicembre, circa 10mila pensionati della regione riceveranno un bonus di Natale di 154,94 euro. Si tratta di un ulteriore aiuto, destinato a chi ha un trattamento pensionistico non superiore all’importo minimo. Il contributo verrà erogato dall’Inps in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda.

Nonostante bonus e emolumenti, però, la CGIA ha calcolato che rispetto allo scorso Natale friulani e giuliani spenderanno 25 milioni di euro in meno in regali. La stima è stata elaborata osservando l’andamento dei consumi delle famiglie nella prima parte dell’anno, che ci dice come gli acquisti destinati alle spese accessorie, come i doni natalizi, siano calati del 10%, scendendo a quota 225 milioni di euro.