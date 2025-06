Art Park , le opere di 82 artisti in mostra in Piazza Matteotti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Artisti in mostra in Piazza Matteotti, a Udine, per la quinta edizione di Art Park, il festival ideato dal consigliere dem Matteo Mansi per supportare il progetto volto a smantellare la linea ferroviaria che divide la città in due. Eliminando i cinque passaggi a livello esistenti e il binario facilmente bypassabile si potrebbe creare un mega parco urbano, un polmone verde che potrebbe essere utilizzato anche dagli artisti per esporre le proprie opere.

È proprio questo l’intento dell’esposizione temporanea che ha richiamato davanti alla Chiesa di San Giacomo 82 artisti.