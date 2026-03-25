Arta, Bini: “Valutiamo presa in carico stabilimento termale”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Assicurare una prospettiva di sviluppo a una realtà centrale per l’offerta turistica del territorio montano. E’ l’obiettivo che si pone la Regione per lo stabilimento termale di Arta, valutando l’opzione di prendere in carico la struttura di concerto con Promoturismo Fvg. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini.
La gestione in essere, in mano dal 2017 alla Git di Grado, cesserà alla scadenza dell’attuale contratto nel prossimo mese di aprile e l’intero ramo d’azienda tornerà quindi nella piena disponibilità del Comune carnico.
“Attualmente sono in corso le verifiche di natura amministrativa necessarie per consentire alla Regione di valutare l’eventuale subentro tramite il proprio ente strumentale PromoTurismoFVG – evidenzia l’assessore -. Si tratta di un iter articolato che deve armonizzare i procedimenti tecnici, le tempistiche sanitarie e gli aspetti giuslavoristici relativi al personale”.
L’eventuale subentro avverrà con il supporto di un piano industriale mirato e secondo modalità e tempistiche che tengano conto dei diversi procedimenti coinvolti, dall’assunzione del personale all’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie necessarie.