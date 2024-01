Arte e Libro: fate largo, arriva Struzzo!

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno strumento che regala autonomia, sorrisi e stimola l’autostima. Si tratta di Struzzo, un ausilio per persone con limitazioni di tipo motorio che l’azienda Chinesisport ha deciso di donare alla cooperativa sociale Arte e Libro.

“Abbiamo accolto questo nuovo strumento con grandissimo entusiasmo, consapevoli del grande valore economico della donazione e del ruolo importante che avrà nelle nostre attività” commenta Katia Mignogna, presidente dell’ente del terzo settore. Struzzo è un verticalizzatore che permette alle persone con limitazioni di tipo motorio di spostarsi senza ricorrere alla carrozzina. Uno strumento che fa crescere l’autonomia di chi lo utilizza, con effetti anche sull’autostima e sull’umore. “Come sempre – spiega Mignogna – sono i sorrisi sui volti delle persone a dire di più delle parole”. Sorrisi già visti sul volto di Mauro, socio lavoratore di Arte e Libro con difficoltà motorie, che per primo ha testato il nuovo ausilio.

Arte e Libro è una cooperativa sociale nata nel 1994: si occupa di inserimento lavorativo, formazione e turismo accessibile per persone con disabilità e svantaggio. Collabora con molte associazioni del territorio e in particolare con Fuorionda, con cui organizza momenti di aggregazione, gite e soggiorni estivi, fondamentali per le persone con disabilità ed essenziali anche per famiglie e caregiver, che trovano un momento di respiro. Chinesport è nata nel 1976, ha sede a Udine ed è specializzata in attrezzature per la riabilitazione motoria e ausili destinati alla compensazione di deficit motori temporanei o permanenti.