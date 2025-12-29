Artico: “Lavoriamo per il Nobel per la Pace alle due Gorizie”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le parole dell’assessore comunale a Go 2025 Patrizia Artico non lasciano adito a dubbi: le due Gorizie hanno tutte le potenzialità per puntare ad un obiettivo così prestigioso come quello del premio che ogni anno viene assegnato dal Comitato norvegese. Il successo della Capitale europea della Cultura e del messaggio di amicizia e collaborazione lanciato da questo territorio oggi unito e un tempo diviso, può secondo Artico aprire porte impensabili fino a poco tempo fa.

E intanto sul fronte della ricettività, mentre Gorizia registra un vero e proprio record durante queste festività con oltre 20 mila visitatori in città solo tra Santo Stefano e oggi, Promoturismo Fvg ha aperto da pochi giorni il suo nuovo punto di informazione turistica in piazza Vittoria al piano terra di Palazzo Paternolli.