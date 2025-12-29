  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Artico: “Lavoriamo per il Nobel per la Pace alle due Gorizie”
Trieste, aperta la prima casa di comunità al Maggiore
Parcheggi gratis a Gorizia dal 31 dicembre al 3 gennaio compresi
Udine, una consulta e un immobile per il reinserimento dei detenuti
Frana di Brazzano, ancora due-tre mesi per la messa in sicurezza
Carcere di Udine: il 2026 sarà anno positivo, ma resta il...
Tragedia via Grazzano, donna morta per monossido di carbonio
Scontro auto-scooter, morto sul colpo 54enne
Controlli della Guardia costiera in Fvg, sequestrati 250 chili di pesce
Rimonta e successo all’overtime per la UEB, ma niente Final Four
Cronaca
E aggiunge: "Per ora è un sogno, ma anche la Capitale europea della Cultura lo era e si è poi realizzato"

Artico: "Lavoriamo per il Nobel per la Pace alle due Gorizie"

Boom di presenze turistiche in città: da Santo Stefano 20 mila visitatori
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le parole dell'assessore comunale a Go 2025 Patrizia Artico non lasciano adito a dubbi: le due Gorizie hanno tutte le potenzialità per puntare ad un obiettivo così prestigioso come quello del premio che ogni anno viene assegnato dal Comitato norvegese. Il successo della Capitale europea della Cultura e del messaggio di amicizia e collaborazione lanciato da questo territorio oggi unito e un tempo diviso, può secondo Artico aprire porte impensabili fino a poco tempo fa.

E intanto sul fronte della ricettività, mentre Gorizia registra un vero e proprio record durante queste festività con oltre 20 mila visitatori in città solo tra Santo Stefano e oggi, Promoturismo Fvg ha aperto da pochi giorni il suo nuovo punto di informazione turistica in piazza Vittoria al piano terra di Palazzo Paternolli.

