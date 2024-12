Articoli natalizi non sicuri, 600 prodotti sequestrati a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 600 articoli natalizi non sicuri sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Trieste. Si tratta di decorazioni, giocattoli e prodotti di bigiotteria che gli agenti del Nucleo Polizia Commerciale hanno trovato in tre negozi nella zona della stazione e nel rione di Barriera. 662 in tutto i prodotti sequestrati, tra i quali articoli stagionali privi delle informazioni obbligatorie previste per legge, 52 giocattoli per bambini messi in vendita senza i requisiti di sicurezza e senza le avvertenze, e 40 prodotti di bigiotteria (orecchini, bracciali e collane) venduti senza la dicitura della composizione del prodotto. I responsabili degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio della Venezia Giulia per le violazioni riscontrate e per le sanzioni.