Articoli venduti online, donna raggirata: versa 1272 euro anzichè riceverli

Anziché ricevere i soldi per dei beni che aveva deciso di vendere in un sito internet, si è trovata a dover versare 1272 euro. Quella in cui una donna di 62 anni di Tarvisio è incappata oggi è una truffa sulla quale stanno indagando i carabinieri.

Contattata da un potenziale acquirente, è stata convinta a recarsi allo sportello Postamat e ad effettuare operazioni, appunto, per 1272 euro a vantaggio di quella persona che si era mostrata interessata, fin da subito, a concludere la trattativa. Solo quando le richieste di denaro sono risultate essere spropositate, la donna ha bloccato tutte le operazioni e si è recata dai carabinieri per sporgere querela.