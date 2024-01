Ascensore di via San Vito spesso rotto, pordenonesi esasperati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ascensore del sovrappasso ferroviario di via San Vito continua a tormentare i residenti del quartiere Cappuccini a Pordenone. Molto spesso non funziona e così, per andare dall’altra parte della ferrovia, bisogna servirsi delle ripide scale o far un giro molto lungo verso il sottopasso che porta in viale Grigoletti. Cosa che gli anziani, ma anche i disabili, non possono permettersi. L’ascensore non è stato non funzionante per quasi tutte le festività natalizie, scatenando le ire degli abitanti del quartiere, che hanno più volte segalato il problema al Comune. Stamattina il guasto è stato sistemato, ma i residenti e non solo temono che di nuovo possa verificarsi un malfunzionamento nei prossimi giorni. Spesso, fanno sapere, arrivano con la bicicletta o pesanti borse della spesa e scoprono sul posto che l’ascensore è guasto, a volte nemmeno segnalato da un cartello.Insomma ci si fa il segno della croce ogni volta che si preme il pulsante di chiamata. Una situazione, rimarcano i residenti che non può andare avanti a singhiozzo. L’ascensore deve funzionare sempre.