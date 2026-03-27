Ascensore fuori uso dall’Epifania, disagi per anziani e malati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ inutilizzabile praticamente dal 6 gennaio. Dopo l’unica riparazione tentata, si è guastato dopo poche ore.

Stiamo parlando dell’ascensore al civico 3/2C di via San Domenico, a Udine, a servizio di 24 famiglie ma bloccato dall’Epifania.

Una delegazione del Comune, guidata dall’assessore Andrea Zini, ha effettuato un sopralluogo insieme all’Ater, che ha proposto ai proprietari privati due possibili soluzioni: ammodernare l’impianto con 11 mila euro, o sostituirlo con uno nuovo con 80 mila euro.

A soffrirne sono soprattutto anziani e persone con necessità di cure regolari, costretti a salire e scendere i piani a piedi o trasportati a braccia. Il caso dell’elevatore è finito anche in consiglio regionale con un’interrogazione della consigliera regionale Simona Liguori.