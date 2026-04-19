Asfaltature, fiori e piantumazioni in corso a Udine

Nuove asfaltature e spazi urbani sempre più verdi a Udine. Prosegue a ritmo serrato il piano asfaltature 2026 di Palazzo d’Aronco. Terminato il cantiere in via del Cotonificio, da mercoledì 22 aprile i lavori si concentrano nell’area di via Mentana, coinvolgendo nove strade che dal cimitero di Sn Vito arrivano al Parco Moretti e oltre. Previsti disagi contenuti, annuncia l’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol: niente chiusure totali, ma deviazioni temporanee, parcheggi garantiti a rotazione e trasporto pubblico regolare.

Nel frattempo, è in fase conclusiva la riqualificazione di piazzale Cavedalis: dopo la nuova rotatoria del centro studi, spazio a tigli, magnolie, lavanda e nuove sedute. Le asfaltature scatteranno dal 27 aprile e proseguiranno a maggio, anche di notte per evitare blocchi al traffico.

Gli interventi sono inseriti in un piano da 3 milioni di euro, che punta – spiega Marchiol – a “passare da una gestione delle emergenze a una manutenzione programmata”, anche grazie alla “banca asfalti” che porterà ulteriori lavori su 26 strade.