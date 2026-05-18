Asfalto nuovo in diverse strade di Udine nord

Rimaniamo sempre a Udine. Oltre ai lavori in corso a piazzale Cavedalis, il piano di asfaltature da 1,2 milioni di euro prosegue nei prossimi giorni nella zona nord di Udine. Gli interventi rientrano nella “banca asfalti”, il sistema che coordina il rifacimento del manto stradale dopo i lavori dei sottoservizi.
Tra le opere più attese c’è quella di via Bernardinis, da almeno sei anni in condizioni critiche a causa dei ripetuti scavi per reti e infrastrutture. I residenti ne sollecitavano il rifacimento da tempo, denunciando il progressivo deterioramento della carreggiata.
Gli interventi, in partenza mercoledì 20 maggio, coinvolgeranno anche via Malignani, via Passons, via Reana, via Cassacco, via Marco Antonio Fiducio, via Marcotti, via Carlo Pace, via Montello, via Redipuglia, via Medea, via Oslavia e via Franzolini. A queste si aggiungono anche via Volta, via Fermi, via Ferraris, via Giuliani e via Santa Margherita del Gruagno, dove si interverrà nei tratti più ammalorati, completando così il pacchetto di asfaltature previste nel quadrante nord della città.