Asili nido a Udine, giovedì l’assemblea del personale educativo

Il personale educativo dell’asilo nido del Comune di Udine Fantasia dei Bimbi si riunirà giovedì in assemblea alla sede cittadina della Cgil per discutere dell’esternalizzazione del servizio voluta dalla giunta di Palazzo D’Aronco. L’esecutivo comunale, infatti, ha deciso di metterlo a gara in vista del prossimo autunno per migliorarne. Così, la gestione del nido di via Diaz diventerà indiretta, come già accade in altre due strutture comunali, il Cocolar e il Dire, Fare, Giocare. Il personale assunto a tempo indeterminato sarà spostato al Sacheburache, l’unico nido municipale rimasto a gestione diretta. Una situazione che non piace ai sindacati, i quali – come annunciato nei giorni scorsi – hanno disertato alla riunione prevista per oggi con i dirigenti comunali. Inutile, dicono i rappresentanti dei lavoratori, confrontarsi su qualcosa di già deciso. Per i sindacati, alla gara sarebbe stata preferibile l’assunzione di 16 educatori e 6 operatori.