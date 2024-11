Inaugurato l’asilo green di Tavagnacco: è unico nel suo genere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo asilo green e sostenibile di Tavagnacco costruito in due anni sulle macerie della vecchia scuola per l’infanzia.

L’edificio – realizzato in classe nZEB, ovvero la superiore – può ospitare 75 bambini ed è stato realizzato in project financing con Hera Servizi Energia. La nuova materna permetterà un risparmio dell’80% di energia primaria, evitando di emettere 12 tonnellate l’anno di CO2.

Grazie alle moderne soluzioni introdotte, l’asilo azzererà i consumi di combustibili fossili, mentre l’energia elettrica richiesta dalle tre pompe di calore verrà prodotta in gran parte dal nuovo impianto fotovoltaico.

La scuola ha una superficie di 748 metri quadri, cui si aggiungono 1350 metri quadri di verde.