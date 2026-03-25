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Asp Moro, Riccardi: “Risollevata grazie a commissariamento”

Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per la prima volta dopo anni di deficit, ed un passivo di diversi milioni di euro, nel 2024 il bilancio dell’Asp Moro si è chiuso con un utile superiore a 800.000 euro. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, facendo il punto della situazione a Codroipo in occasione dell’assemblea dei sindaci del Medio Friuli. Un percorso di risanamento – ha evidenziato Riccardi – che premia il lavoro svolto dai commissari, Salvatore Guarneri e l’avvocato Francesco Maiorana. In merito al futuro, l’assessore ha evidenziato che resta un debito residuo verso la Regione di circa 3,7 milioni di euro.
Riccardi ha poi affrontato il tema della vicenda giudiziaria e del provvedimento dell’Autorità anticorruzione, ribadendo la legittimità delle azioni intraprese per risanare l’ente. L’udienza è fissata per il 17 aprile.

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