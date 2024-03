Al via Asparagus, chef all’opera nei migliori ristoranti del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo si troverà in verde o in bianco, in abbinamenti più tradizionali e in versioni originalissime e sorprendenti, ma il protagonista sarà sempre lui, l’asparago. È pronta a partire – venerdì 5 aprile al Ristorante Al Grop di Tavagnacco – Asparagus 2024, ventiquattresima edizione della fortunata manifestazione che coinvolge alcuni dei migliori ristoranti di tutto il Fvg (con due new entry a Tarvisio e Trieste) pronti a valorizzare con la creatività dei rispettivi chef uno dei prodotti stagionali tipici più amati. Oggi (venerdì 22) la presentazione del viaggio enogastronomico a tappe, nella Sala Gianni Bravo della Camera di Commercio Pordenone-Udine, alla presenza del presidente Giovanni Da Pozzo e ovviamente del “Duca” Alessandro I Salvin ed Enzo Cattaruzzi del Ducato dei vini, sodalizio che ha fatto nascere e crescere questo evento.

«Come Camera siamo felici di affiancare il Ducato in una manifestazione che è un imperdibile “grande classico” nel panorama delle iniziative di valorizzazione dei prodotti del territorio. Ricordiamo che la ristorazione d’eccellenza è uno dei biglietti da visita del nostro variegato Fvg. Contribuisce con grande qualità all’offerta turistica e, dunque, alla crescita della nostra economia», ha evidenziato il presidente Da Pozzo, cui hanno fatto eco le parole di Salvin. «Il Ducato dei vini friulani, fedele custode e sostenitore dell’enogastronomia regionale, è testimone ed erede di due grandi personaggi quali furono Isi Benini, tra l’altro fondatore del Ducato, ed Elio Del Fabbro, gran “patron” del Grop di Tavagnacco. Furono loro a dare vita nel 1981 a questa manifestazione, chiamandola appunto Asparagus, coinvolgendo all’inizio cinque tra i migliori ristoranti della regione, che tra aprile e maggio proposero i piatti più ricercati e gustosi, con al centro il nobile turione bianco. La tradizione continua oggi con sempre maggior successo, coinvolgendo nove ristoranti che coprono l’intero perimetro regionale, dove gli chef sapranno una volta di più regalare piacevoli emozioni culinarie abbinate naturalmente ai nostri unici vini bianchi».

Salvin ha poi ringraziato in particolare la Regione Fvg, la Camera di Commercio Pordenone-Udine e la Fondazione Friuli «che non mancano mai di sostenere questa iniziativa, con la loro partecipazione e la condivisione alle nostre attività. Un grazie, infine, alla Corte Ducale ai Nobili del Ducato per la loro preziosa collaborazione». Ogni cena è infatti abbinata a una proposta di vini speciali selezionati proprio dagli esperti del Ducato.

Ecco il calendario delle cene: 5 aprile Trattoria al Grop (Tavagnacco); 12 aprile Hostaria alla Tavernetta (Udine); 19 aprile Ristorante Da Toni (Gradiscutta di Varmo); 26 aprile Là di Moret (Tavagnacco), 10 maggio Lokanda Devetak 1870 (San Michele del Carso), 10 maggio Ristorante Set Shop & Bistrot (golosa novità “made in Carnia” nel cuore di Trieste), 17 maggio Ristorante Ai Confini (altra new entry a Tarvisio), 24 Maggio Ristorante La Dinette (Grado), 31 Maggio Ristorante Da Nando (Mortegliano).

Per la prenotazione basta contattare direttamente i ristoranti.