Assaltato nella notte negozio di sigarette elettroniche di Udine sud

Un tombino di ghisa come ariete. E’ utilizzando proprio il pesante coperchio di un pozzetto presente nelle vicinanze che ignoti nella notte sono riusciti a mandare in frantumi la porta-finestra in cristallo e ad entrare nel negozio di sigarette elettroniche ‘Svapoland’ di Piazzale Cavalcaselle, a Udine sud.

La spaccata in Baldasseria non solo ha recato danni all’attività specializzata in liquidi e aromi da ‘svapare’ ma anche un ingente bottino ancora in fase di quantificazione. Sul caso indaga la Polizia di Stato intervenuta questa mattina sul posto, dopo l’allarme lanciato dal titolare.