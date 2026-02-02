Assalto a cassaforte, tentato furto a Interspar di Bagnaria Arsa

Si sono aperti un varco per raggiungere la stanza dove si trova la cassaforte e hanno tentato di aprirla, senza però riuscirci. Non sono ancora stati individuati i malviventi che nella tarda serata di ieri hanno tentato un colpo all’Interspar di Bagnaria Arsa.

L’allarme è scattato poco dopo le 23.30 e sul posto è arrivato personale del Corpo Vigili Notturni, che ha notato una porta laterale dello stabile spalancata, quella di accesso alla stanza della cassaforte. La centrale operativa ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri del Comando di Palmanova, una volta arrivati, hanno verificato la presenza di una seconda porta divelta, dietro alla quale di trovava la cassaforte, danneggiata ma non aperta. Dei malviventi nessuna traccia.