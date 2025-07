Assalto al bancomat, esplosione nel cuore della notte a Gemona

Assalto al bancomat questa notte nel centro commerciale di via Osoppo a Gemona. Verso le 3 ignoti hanno infilato dell’esplosivo nello sportello atm del Monte dei Paschi di Siena e lo hanno fatto detonare. Contemporaneamente è suonato l’allarme nella centrale delle guardie notturne. I malviventi hanno preso i contanti contenuti nella macchina, poi si sono dileguati. Quasi sicuramente, però, i soldi non saranno utilizzabili perché macchiati dalla vernice verde del sistema antifurto, come dimostra la banconota da 50 euro trovata sulla scena. Sul posto sono giunti i carabinieri della radiomobile di Tolmezzo, i vigili del fuoco di Gemona del Friuli e i sanitari del 118 per soccorrere eventuali feriti. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma di Gemona e del nucleo investigativo del capoluogo carnico. Lo scoppio ha causato un incendio e diversi danni da fumo alla struttura, contenuti proprio grazie all’arrivo dei pompieri.