Assalto al treno, 7 ultrà patteggiano: liberi ma con Daspo di 5 anni

Sono già liberi sette degli otto tifosi arrestati sabato sera a Basiliano per l’assalto al treno su cui viaggiavano i supporter arancioneroverdi al termine della partita Udinese Venezia, finita 3 a 2 per i bianconeri. I sette ultrà, comparsi oggi per direttissima in Tribunale a Udine davanti al giudice Matteo Carlisi, hanno patteggiato pene comprese tra i 2 anni e l’anno e 8 mesi di reclusione. Il giudice ha concesso loro la sospensione condizionale della pena.

Agli otto arrestati, 6 tifosi del Salisburgo – 5 cittadini austriaci e uno bosniaco – e 2 persone residenti a Udine, di origine albanese e senegalese, erano contestati i reati di blocco del traffico ferroviario, rissa aggravata e utilizzo di artifizi pirotecnici. Inoltre, il tifoso bosniaco era accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno, durante la rissa di sabato, un’ispettrice in borghese della Questura di Venezia, mentre all’uomo di origine albanese era contestato di aver preso a cinghiate un tifoso veneziano.

Durante la direttissima, il sostituto procuratore Andrea Gondolo ha chiesto la convalida degli arresti, la misura cautelare in carcere per i tifosi del Salisburgo e i domiciliari con il braccialetto elettronico per i due udinesi. A fronte della concessione di tutte le misure da parte del giudice, l’avvocato Giovanni Adami ha chiesto e ottenuto il patteggiamento per i suoi sette assistiti. Il difensore dell’udinese di origine senegalese, l’avvocato Francesco Sorrentino del Foro di Gorizia, ha invece chiesto un rinvio. In attesa della prossima udienza, fissata per metà febbraio, il suo assistito, studente all’ultimo anno delle superiori, è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma potrà frequentare la scuola.

Già ieri sera, per tutti gli 8 ultrà, il questore di Udine Domenico Farinacci aveva emesso daspo della durata di 5 anni ciascuno, con obbligo di firma per i due udinesi.