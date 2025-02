Assalto al treno a Basiliano, emessi 8 Daspo nei confronti degli ultrà arrestati

Il questore di Udine Domenico Farinacci ha emesso Daspo della durata di 5 anni ciascuno nei confronti degli 8 ultrà arrestati sabato sera a Basiliano, per l’assalto al treno su cui viaggiavano i supporter del Venezia. Episodio, ricordiamo, avvenuto al termine della partita Udinese-Venezia, disputata allo stadio Friuli e terminata 3 a 2 per i bianconeri.

A finire in manette sono stati 6 tifosi del Salisburgo – 5 cittadini austriaci e uno bosniaco – e 2 persone residenti a Udine, cittadinio italiani di origini rispettivamente albanese e senegalese. Quest’ultimo non sarebbe nemmeno supporter delle zebrette.

È italiano, infine, l’uomo denunciato a piede libero sabato sera dalla Polizia di Stato. Alle 13, gli 8 arrestati compariranno per direttissima in tribunale a Udine davanti al giudice Matteo Carlisi. Le ipotesi di reato loro contestate sono quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. La Questura sta indagando su altri soggetti che hanno partecipato all’assalto.