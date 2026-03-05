Assalto al treno dei tifosi, indagati un friulano e 2 veneziani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha notificato ai difensori di tre persone la chiusura delle indagini sull’assalto al treno dei tifosi del Venezia a Basiliano, avvenuto il primo febbraio 2025, dopo la partita di serie A Udinese-Venezia, vinta dai bianconeri per tre a due. Si tratta di un friulano di 35 anni e di due veneziani di 43 e 50 anni, ai quali è contestato di aver partecipato alla rissa che seguì il blocco del convoglio.

Quella sera, diversi tifosi dell’Udinese, spalleggiati da ultras del Salisburgo, accesero torce e fumogeni per costringere il macchinista a fermare il treno con cui i supporter del Venezia stavano tornando a casa. Molti di questi scesero dai vagoni e così cominciò una maxi rissa a colpi di bastoni e cinghie, terminata solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute anche con un elicottero.

I tre indagati si aggiungono alle otto persone arrestate la sera stessa per blocco del traffico ferroviario, rissa aggravata e utilizzo di artifizi pirotecnici, le quali hanno patteggiato pene tra comprese tra i 2 anni e l’anno e 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale, e sono state colpite da daspo di 5 anni. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo (5 cittadini austriaci e uno bosniaco) e 2 persone residenti a Udine, di origine albanese e senegalese.

Nel complesso, per quei fatti, il Questore di Udine ha disposto daspo per 12 tifosi bianconeri e 3 veneziani.