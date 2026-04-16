Assalto al treno dei tifosi veneziani, il Tar conferma il Daspo

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha confermato il daspo di 5 anni disposto dalla Questura di Udine nei confronti di un tifoso del Venezia coinvolto nella rissa a Basiliano il primo febbraio 2025, dopo l’assalto al treno che stava riportando nel capoluogo veneto i tifosi nero verdi al termine dell’incontro di calcio Udinese Venezia.

Durante gli scontri, l’uomo era stato colpito dagli ultras bianconeri. Per questo, era stato portato in ospedale a Udine, dove gli era stato riscontrato riscontrato un trauma cranico, con una prognosi di 10 giorni.

Il tifoso veneziano aveva fatto ricorso contro il Daspo perché vittima di un’aggressione a bordo del treno, ma il giudice gli ha dato torto. La sua identità era stata verificata dalle telecamere dell’elicottero intervenuto sul posto e dalle fotografie scattate in ospedale e le forze di polizia lo avevano identificato quale partecipante alla rissa sulla banchina della stazione.