Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha confermato il daspo di 5 anni disposto dalla Questura di Udine nei confronti di un tifoso del Venezia coinvolto nella rissa a Basiliano il primo febbraio 2025, dopo l’assalto al treno che stava riportando nel capoluogo veneto i tifosi nero verdi al termine dell’incontro di calcio Udinese Venezia.
Durante gli scontri, l’uomo era stato colpito dagli ultras bianconeri. Per questo, era stato portato in ospedale a Udine, dove gli era stato riscontrato riscontrato un trauma cranico, con una prognosi di 10 giorni.
Il tifoso veneziano aveva fatto ricorso contro il Daspo perché vittima di un’aggressione a bordo del treno, ma il giudice gli ha dato torto. La sua identità era stata verificata dalle telecamere dell’elicottero intervenuto sul posto e dalle fotografie scattate in ospedale e le forze di polizia lo avevano identificato quale partecipante alla rissa sulla banchina della stazione.
Assalto al treno dei tifosi veneziani, il Tar conferma il Daspo
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha confermato il daspo di 5 anni disposto dalla Questura di Udine nei confronti di un tifoso del Venezia coinvolto nella rissa a Basiliano il primo febbraio 2025, dopo l’assalto al treno che stava riportando nel capoluogo veneto i tifosi nero verdi al termine dell’incontro di calcio Udinese Venezia.