Fanno saltare il Postamat ma fuggono a mani vuote

Il colpo non è andato a buon fine ma i danni sono ingenti. Ignoti ieri notte, all’1.40, hanno fatto esplodere il posmat dell’ufficio postale di Amaro al civico 62 di via Roma. Ma non sono riusciti a rubare il denaro all’interno. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo insieme agli artificieri del comando provinciale di Udine e i vigili del fuoco. A presidiare il luogo le guardie giurate di Vedetta 2 Mondialpol.

Il boato ha svegliato di soprassalto numerosi residenti. Quello di ieri notte è il terzo assalto compiuto, in pochi giorni, dai malviventi, ad altrettanti istituti di credito della provincia di Udine.