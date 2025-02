Assalto al treno a Basiliano, già liberi 7 degli 8 tifosi arrestati

Sono già liberi 7 degli 8 tifosi arrestati poco dopo l’assalto al treno a bordo del quale viaggiavano supporter lagunari avvenuto a Basiliano, al termine della partita Udinese-Venezia, terminata 3 a 2 per i friulani.

Il gruppo di facinorosi è comparso alle 13 per direttissima davanti al giudice Matteo Carlisi in Tribunale a Udine. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Le ipotesi di reato contestate sono quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive.

Tutti i 5 tifosi austriaci del Salisburgo hanno patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione. Il ragazzo bosniaco, sempre tifoso del Salisburgo, ha patteggiato due anni di reclusione.

Dei due facinorosi residenti a Udine, invece, il cittadino di origini albanesi ha patteggiato a 1 anno e 10 mesi. A Tutti è stata concessa la sospensione condizionale della pena e sono stati liberati. Diversa sorte, infine, per il ragazzo senegalese, che rimarrà agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico poiché il suo avvocato ha chiesto termine a difesa. Quest’ultimo, essendo al quinto anno delle superiori, potrà comunque andare a scuola.

Per tutti e 8 gli ultras, il questore di Udine, Domenico Farinacci, ha emesso Daspo della durata di 5 anni ciascuno. La Questura sta inoltre indagando su altri soggetti che hanno partecipato all’assalto di sabato sera.