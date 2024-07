Assestamento: 95mln per aumento capitale società Autostrade Alto Adriatico Spa

“Abbiamo voluto porre in questa manovra di assestamento estivo particolare attenzione agli strumenti finanziari utili a realizzare opere strategiche, facendo in modo che il ruolo della nostra Regione sia sempre più determinante nella crescita competitiva di tutto il territorio”. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha presentato così stamattina alla I Commissione integrata i principali emendamenti all’assestamento di bilancio nelle materie di competenza relative al proprio assessorato. Uno dei provvedimenti riguarda l’aumento del Fondo anticipazioni finanziarie per gli Enti locali che viene portato a 15 milioni di euro. “Aiutiamo i Comuni che si trovano davanti alle complessità nella realizzazione delle opere statali e comunitarie permettendo loro di ottenere le anticipazioni finanziarie utili a procedere con gli stati di avanzamento dei lavori. La misura si sostanzia in una anticipazione pari al 50 per cento del valore del finanziamento”. Sempre a favore degli Enti locali sono stati destinati 52 milioni di euro per scorrere la graduatoria del bando per i progetti sovracomunali, che premia la capacità delle amministrazioni locali di sviluppare investimenti in sinergia tra loro. “Abbiamo ricevuto proposte progettuali per 360 milioni di euro di valore complessivo, che hanno ricevuto 180 milioni di copertura in un anno – ha dettagliato Zilli -. Ora scorriamo altri 25 progetti che si aggiungono ai 44 già finanziati. È nostra volontà emanare un nuovo bando in autunno, basato sempre sul criterio della compartecipazione e finalizzato ad alcuni focus di intervento specifici in grado di migliorare l’accrescimento economico, culturale e turistico del territorio”.

L’assessore ha illustrato poi l’operazione che consente alla Regione di partecipare all’aumento di capitale della Società Autostrade Alto Adriatico Spa “per soddisfare nuove necessità di patrimonializzazione della società stessa, in relazione agli interventi da programmare e alla situazione economico-finanziaria che caratterizza il settore, con particolare riguardo alla variazione dei prezzi intervenuti nel corso degli ultimi anni, che la Società provvederà a recepire nell’ambito del Piano Economico-Finanziario d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti”. L’aumento di capitale, che si prevede venga deliberato dall’assemblea dei soci, ammonta a 100 milioni di euro, di cui 95 in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia e i restanti 5 al Veneto.

Secondo Zilli “il controllo diretto sulla società ci consente di intervenire con puntualità e in tempi rapidi rispetto alle esigenze di avanzamento delle opere autostradali”. Infine, l’esponente dell’Esecutivo ha ricordato l’evento che si terrà nel 2025 nell’ambito di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura con la riunione plenaria di tutti i funzionari europei dei programmi Interreg: “si terrà l’ultima settimana di marzo del prossimo anno a Gorizia e Nova Gorica, e attrarrà oltre 400 delegati ai più alti livelli istituzionali europei. Il nostro territorio di confine è virtuoso rispetto alle relazioni transfrontaliere e siamo orgogliosi che proprio da qui parta un messaggio che punti al rafforzamento delle politiche di cooperazione territoriale” ha sottolineato Zilli.