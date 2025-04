Associazione a delinquere: 7 misure cautelari e sequestri in Friuli Venezia Giulia e altre regioni

Lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro in regione. Nelle prime ore di ieri, un’azione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza di Udine tra Buttrio e Pradamano ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale locale nei confronti di sette persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio e riciclaggio. Sei di loro sono state condotte in carcere, mentre per una è stato disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Altri 14 i soggetti denunciati.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e avviata nell’ottobre 2023, ha permesso di svelare un complesso sistema criminale. Gli indagati sono accusati di aver perpetrato truffe e raggiri nel settore della compravendita di autovetture, incassando il denaro da ignari acquirenti senza mai consegnare i veicoli. A queste attività illecite si affiancavano anche furti e rapine.

Il denaro illecitamente ottenuto veniva poi riciclato attraverso l’acquisto e la successiva rivendita di auto di lusso e l’investimento in beni immobili. A tal fine, gli indagati avrebbero utilizzato in modo strumentale una ditta individuale e una società operanti nel settore dello smaltimento di materiali ferrosi, a loro riconducibili. Queste emettevano fatture gonfiate per la cessione di beni ad altre aziende della provincia di Udine, che a loro volta sovrafatturavano ulteriori cessioni a una cooperativa e a un consorzio torinesi. Questo meccanismo consentiva di creare flussi finanziari ingiustificati, utili a mascherare la provenienza illecita del denaro e a giustificare un elevato tenore di vita.

Nel corso dell’operazione, sono stati eseguiti 30 decreti di perquisizione nelle province di Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Treviso, Torino e Biella, finalizzati alla ricerca e al sequestro di elementi probatori relativi ai reati di riciclaggio. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo di quattro immobili, di cui tre per evitare la reiterazione dei reati e uno in quanto ritenuto profitto del riciclaggio. Si tratta di una villetta a Buttrio, in via Cividale 50, di una casa popolare a Cargnacco, in piazza IV Novembre 7, di ‘Villa Giuseppe’ a Pradamano, in via Udine 28, e di un locale commerciale a Manzano, in via Pietro Zorutti 32/6.