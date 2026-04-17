Associazione Nazionale Carabinieri di Gorizia festeggia 100 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mostra di foto e oggettistica racconta l’evoluzione della presenza dell’Arma sul territorio in questo secolo, il primo della sezione goriziana dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Non è però l’unica iniziativa in programma per festeggiare il centenario del sodalizio: stasera alle 20.30 al Teatro Verdi si terrà un concerto dell’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, mentre domani il programma prevede la deposizione di una corona ai Caduti al Parco della Rimembranza alle 8.15, con successiva messa alla chiesa di Sant’Ignazio alle 9. Alle 10 il momento-clou con la cerimonia di consegna della medaglia d’argento al Labaro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Gorizia in piazza Vittoria.
La chiusura delle iniziative è previsto alle 18.30 di domani con l’ammainabandiera in piazza Vittoria.