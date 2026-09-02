Associazioni animaliste contro la Corsa degli Asini di Fagagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO: La Corsa degli Asini di Fagagna, in programma per l’edizione 2026 domenica 6 settembre, entra nel mirino delle associazioni animaliste. Italian Horse Protection, realtà attiva nella difesa dei diritti degli equini, ne chiede infatti l’abolizione, mentre il Partito Animalista contesta lo stanziamento di fondi regionali per la manifestazione, che rientra all’interno dei Festeggiamenti Settembrini in calendario a Fagagna tra il 3 ed il 13 settembre. L’ultima presa di posizione in ordine di tempo contro l’evento è di IHP: “La coesistenza, nell’ambito dello stesso programma, della corsa degli asini e del consumo di carne della medesima specie definisce con precisione la concezione dell’animale che questa manifestazione esprime, concezione che per IHP è inaccettabile”, dice il presidente Sonny Richichi, che aggiunge come la sua associazione sia “fermamente contraria all’impiego di equidi in qualsiasi manifestazione tradizionale o folcloristica: gli asini esposti a folla, rumori, sforzo fisico intenso e contenimento forzato subiscono condizioni di stress documentate da studi scientifici”. Sulla stessa linea d’onda il Partito Animalista, che nei giorni scorsi aveva chiesto alla Regione di “revocare i contributi” alla manifestazione, nonché di “rivedere i criteri di assegnazione” degli stessi e di “destinare queste risorse a forme di valorizzazione del patrimonio storico che non richiedano l’impiego di animali”.

La replica da Fagagna arriva dal sindaco Daniele Chiarvesio: “La corsa degli asini – dice – è uno degli eventi più importanti per la nostra comunità: vogliamo continuare a farla. Abbiamo sempre rispettato il benessere degli animali, che è la cosa più importante per tutti noi ed in particolare per le scuderie. Gli asini quando escono in piazza trovano un’accoglienza calorosa: da noi l’aspetto sportivo non è prevalente. La preoccupazione degli animalisti – conclude Chiarvesio – è anche la nostra”.