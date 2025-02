Assunti a tempo determinato in Cig: Electrolux condannata

Il giudice civile del tribunale di Pordenone ha condannato Electrolux Italia ad assumere a tempo indeterminato nello stabilimento di Susegana due lavoratori, che fanno parte di un pacchetto di una cinquantina di dipendenti assunti con contratto a termine tra il 2022 ed il 2023, nel periodo in cui la società aveva messo in atto la cassa integrazione. Una sovrapposizione (tra assunzione a tempo determinato e cig), che, secondo la legge 81 del 2015, il magistrato avrebbe riconosciuto irregolare. Ha pertanto stabilito il reintegro a tempo indeterminato dei due lavoratori e l’assegnazione di un indennizzo di otto mensilità. Da oggi e fino alla prossima estate il magistrato si pronuncerà sulle altre cause che, essendo del tutto identiche, dovrebbero verosimilmente dar luogo a sentenze analoghe.