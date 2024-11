Assunzioni dei figli vittime femminicidio, iniziato l’iter della proposta di legge

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Offrire assunzioni dirette negli uffici regionali per i figli delle vittime di femminicidio. È il contenuto della proposta di legge presentata oggi in Terza Commissione per garantire agli orfani delle vittime delle violenze di genere la possibilità di un futuro dignitoso, attraverso opportunità lavorative pubbliche.

Illustrando la legge di cui è la prima firmataria, la consigliera di Patto per l’Autonomia, Simona Liguori, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti una risposta concreta che la Regione può dare per supportare le vittime collaterali dei casi da codice rosso; giovani, spesso colpiti da situazioni di estrema fragilità e a rischio di esclusione sociale.

La proposta, sottoscritta anche da diversi consiglieri di centrosinistra, prevede che l’Amministrazione regionale possa procedere con assunzioni dirette per giovani fino a 35 anni residenti in regione, orfani di vittime di femminicidio o figli di madri che, a seguito delle violenze, hanno riportato un’invalidità permanente superiore al 50%. Gli incarichi, inoltre, verrebbero commisurati al titolo di studio acquisito e limitati ai giovani che non abbiano già un impiego.

“E’ fondamentale prevedere strumenti che promuovano l’inserimento lavorativo per evitare che questi ‘figli’ cadano in un destino di precarietà,” ha sottolineato Liguori. Con questa iniziativa la Regione potrebbe diventare un esempio per tutta l’Italia, dimostrando attenzione e sensibilità verso un tema che colpisce la società in maniera trasversale”.

La discussione ha visto anche la richiesta di approfondimenti tecnici, avanzata da Claudio Giacomelli (FdI), sugli aspetti giuridici della proposta. La legge verrà ora sottoposta all’esame delle altre Commissioni competenti.