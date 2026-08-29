Assunzioni, lieve flessione in Fvg. Giù anche cassa integrazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nei primi tre mesi del 2026, diminuisce lievemente il numero di assunzioni nel privato in Friuli Venezia Giulia, in base ai dati Inps. Sono 432 in meno, l’1,2% in base all’elaborazione dell’Ires del Friuli Venezia Giulia.

In particolare si rileva una flessione dei nuovi contratti di lavoro in somministrazione (-8%) e a termine (-1,7%), con una netta contrazione (-9%) dell’apprendistato, che riguarda i giovani. Al contrario sono cresciute in maniera consistente le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (+13,4%) e in misura minore quelle stagionali (+1,7%), utilizzate soprattutto nel settore turistico. Praticamente invariato, infine, il numero di nuovi contratti a tempo indeterminato.

Registrano un aumento dei contratti stabili Gorizia (+9,7%) e Udine (+5,4), mentre Pordenone arretra del 9,5%. In calo del 3,5% anche le cessazioni, dovute nel 74,1% dei casi alle dimissioni volontarie.

Nei primi sei mesi del 2026 sono state autorizzate 5,4 milioni di ore di cassa integrazione, 2 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: sono diminuite sensibilmente le ore di cassa integrazione ordinaria, ma aumentati sensibilmente gli interventi straordinari per crisi aziendali strutturali. Andamento opposto in provincia di Trieste.