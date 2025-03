Astori, pg Cassazione chiede conferma condanna del medico

Per la morte dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione (pena sospesa) per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di medicina dello sport dell’ospedale di Careggi, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Tullio Padovani.

La sentenza è stata letta in serata, proprio nel giorno del oggi, settimo anniversario della morte del calciatore.

Astori fu trovato morto nella camera di albergo a Udine la mattina del 4 marzo 2018, dove era insieme alla sua squadra. A ucciderlo secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini fu un’aritmia ventricolare maligna dovuta a una grave patologia cardiaca che non gli era mai stata diagnosticata.