Asu, Tara Dragaš doppio oro alla World Challenge Cup

Tara Dragaš, atleta dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese e delle Fiamme Oro, ancora una volta ha brillato luminosa sulla scena mondiale. Alla Portimão Arena, in Portogallo, l’atleta bianconera ha firmato un fine settimana straordinario nella prima tappa della World Challenge Cup di Ginnastica Ritmica, conquistando due medaglie d’oro nelle finali di specialità e confermandosi tra le protagoniste assolute del panorama internazionale. L’atleta friulana ha infatti incantato pubblico e giuria. Nella finale alla palla ha guidato la doppietta azzurra insieme a Sofia Raffaeli. Con un esercizio di grande eleganza, precisione e personalità, Tara ha conquistato il gradino più alto del podio davanti alla stessa Raffaeli e a Vera Tugolukova. Una prova di maturità tecnica e artistica che ha ribadito il valore internazionale della ginnasta. La doppietta è poi arrivata al nastro, specialità nella quale Tara ha infiammato la pedana con un esercizio di altissimo profilo tecnico ed espressivo.

Archiviata la tappa portoghese, lo sguardo si sposterà ora verso i Campionati Europei di Varna, prossimo grande appuntamento della stagione azzurra.