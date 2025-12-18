Asufc, prestazioni e teleconsulto in crescita nel 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono risultati positivi quelli evidenziati oggi dai vertici dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nel corso del resoconto annuale. Le cifre parlano infatti di un totale delle prestazioni attestatosi a quota 13.824.905: dati che riportano a numeri pre-Covid. Bene anche l’attività di teleconsulto, cresciuta nel 2025 in modo significativo rispetto all’anno prima in particolare nei settori di gastroenterologia, con un +33%, ortopedia, +65%, e soprattutto cardiochirurgia, che ha registrato addirittura un +160%. Situazione buona per quanto riguarda i tempi d’attesa: in diminuzione quelli di pronto soccorso, rispettati nel 93 e 92% dei casi quelli per la prima visita geriatrica e oncologica.

Per il 2026 gli obiettivi sono…

Numeri in sostanziale equilibrio tra un anno e l’altro per quanto riguarda i trapianti di cuore, rene e fegato: furono 132 nel 2024, erano già 119 al 9 dicembre scorso con altri 7 operazioni da svolgere entro Natale.