Asugi: “Cardiologia resta a Gorizia”

“Nessun reparto sarà eliminato a Gorizia: Cardiologia continuerà ad esistere ed operare e non vi sarà nessuna sottrazione di assistenza e, soprattutto di sicurezza, ai cittadini dell’Alto Isontino”. Lo comunica con una nota ufficiale Asugi, chiudendo con queste parole la polemica politica nata da una delibera regionale dello scorso dicembre, che, come ricorda il consigliere comunale di minoranza Andrea Picco, evidenziava come “entro il 30 aprile 2025 devono essere concentrate le degenze cardiologiche del presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone nella sede di Monfalcone”. Asugi infatti evidenzia: “La struttura rimarrà con i relativi posti letto, il cui numero andrà condiviso e stabilito con il Direttore della Cardiologia dell’Isontino”. Prevista comunque una riorganizzazione del reparto con un “potenziamento del lavoro di equipe”, ma le attività ambulatoriali e diagnostiche per interni ed esterni “verranno mantenute e semmai potenziate”. Asugi inoltre specifica come “sarà necessario pianificare lo sviluppo presso il polo di Gorizia dell’attività riabilitativa ambulatoriale per il post-infarto e post-cardiochirurgico”.