Asugi, l’accordo divide i sindacati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accordo della discordia. E’ quello relativo alle cosiddette premialità per il personale Asugi per un totale di oltre quattro milioni di euro. E’ stato sottoscritto da Cgil, Cisl e Fials, ma netta è stata l’opposizione di Uil Fpl e Nursind, che definiscono l’intesa “un colpo mortale ai lavoratori dell’azienda”. L’accordo prevede maggiorazioni sulle indennità di turno notturno, festivo e sulle indennità di presenza. Per Uil Fpl e Nursind, si tratta di un accordo al ribasso che riduce il trattamento economico di una larga fetta del personale. “O sarà impugnato, o sarà sciopero generale”, annunciano le due sigle sindacali.