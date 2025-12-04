Ater Gorizia, celebrazioni per i 100 anni di storia aperte con una mostra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un traguardo prestigioso che racconta la storia dell’edilizia residenziale locale dell’ultimo secolo. E’ quello tagliato da Ater Gorizia, realtà che ha aperto i festeggiamenti per i propri primi 100 anni di attività inaugurando oggi una mostra che descrive attraverso le immagini come si sia evoluto il territorio nel corso del Novecento e dei primi anni Duemila.

Presenti all’evento nella sede di Corso Italia a Gorizia, oltre a diversi sindaci, anche il presidente di Ater Daniele Sergon e la senatrice Francesca Tubetti.